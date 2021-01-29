وزير المالية: «الناس هيوصل لها الإصلاح طول ما الدولة متماسكة ومستقرة»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتحقيق النمو وأن تصل ثماره إلى المصريين في القرى والمراكز والمدن من خلال مشروع تطوير الريف المصري، موضحًا: «الرئيس قال اللي كان ممكن يتعمل في 10 سنوات، نركز ونعمله للناس في 3 سنوات أو 4 سنوات، وطلب كل البلد تشتغل فيه»، مشيرًا إلى أن بعض إيرادات الدولة انخفضت في النصف الأول من السنة بنسبة 98% بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف «معيط» في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج «حقائق وأسرار» الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن الغرض من هذا المشروع تحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لهم، كما أن المواد التي تستخدم في إنجاز المشروعات ستشغل المصانع ما يؤدي إلى زيادة فرص العمل المتاحة.

وتابعوزير المالية: «رايح للناس في مكانهم عشان يحسوا بنتائج الإصلاح الاقتصادي، وفكرة الرئيس إننا بدل ما ناخد وقتنا بالراحة ونمشي على مدار 10 سنوات لتسريع معدلات النمو وزيادة فرص العمل وهو ما سيؤدي إلى جذب المستثمرين أيضًا بسبب سرعة دوران عجلة الاقتصاد المصري التي توقفت 4 سنوات بسبب أحداث عام 2011».

وأردف، أنه لم يكن هناك مفر من الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، مشددًا على أن وجه مصر سيتغير خلال 3 سنوات أو 4 سنوات: «الناس هيوصل لها الإصلاح طول ما الدولة متماسكة ومستقرة».

وأوضح «معيط»: «مصر عندها فرصة كويسة جدًا، وبعض الناس قالوا إن مصر قبل عام 2030 ستكون أكبر قدرات إنشائية في المنطقة بسبب حجم الإنجازات والخبرات التي شهدتها في الفترة الأخيرة.. بقيت محترف صناعة».

وأشار وزير المالية إلى أن النمو قبل الثورة لم يصل إلى الناس، لأن النمو كان مقتصرًا على بعض الفئات والمناطق، وهو ما لن ينطبق على النمو الذي ستشهده البلاد إذ أنه سيصل إلى كل الفئات ومناطق الدولة.