«معيط»: 16% زيادة في إيرادات الموازنة العامة رغم جائحة كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام المالي الجاري، استطاعت تحقيق زيادة في حجم الإيرادات بنسبة 16% رغم جائحة كورونا، مقارنة بالنصف الأول من العام المالى الماضي، الذي لم يشهد هذا الفيروس، وهو ما يعد توفيقًا كبيرًا من الله.

وأضاف وزير المالية، ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، «مصروفاتنا زادت بنسبة 10% في النصف الأول من العام المالي الجاري، بسبب زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والمعاشات والحماية الاجتماعية فى ظل أزمة كورونا».

وأشار «معيط»، إلى تحقيق معدل نمو بنحو 3.6%، وهو معدل إيجابى «حصلنا على المركز الثاني عالميًا بين الدول الناشئة، ولولا كورونا لكنا نتحدث عن فائض نمو 6%، أو أكثر».

وأضاف أن تقارير المؤسسات الدولية، أبقت على تصنيف مصر الائتماني رغم أزمة فيروس كورونا، حيث كان وضع مصر مستقرًا، وكانت الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي حافظت على وضعها الاقتصادي.