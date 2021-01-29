وزير المالية: 36 مليار جنيه تكلفة حل أزمة المعاشات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري مازال يتحرك، وأن كل السلع موجودة ومتاحة للمواطنين، ولم يحدث أي قفزات فيها، مشددًا على أن الدولة المصرية قادرة على توفير كل المستلزمات الطبية للمواطنين، وكل ذلك في ظل جائحة فيروس كورونا، كما حلت الدولة مشكلة المعاشات التي بدأت في عام 2004، وهي مشكلة العلاوات الخمس بتكلفة 36 مليار جنيه.

وأضاف معيط في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج «حقائق وأسرار» الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن الدولة لم تفضل تأجيل حل مشكلة المعاشات، بل كان هناك التزاما سياسيا بحلها، كما جرى زيادة المعاشات بنسبة 14%: «الدولة مقصرتش وزودنا حد الإعفاء الضريبي وخفضنا الشرائح الضريبية لكي يستفيد محدودي الدخل، وكل ذلك حدث عكسه في الدول الأخرى، حيث زودت بعض دول المنطقة الضرائب لتستطيع تعويض فقدان الإيراد».

وتابع وزير المالية أن الدولة المصرية نفذت هذه السياسات بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي وفر الأمان لها، وبفضل إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي راهن على الشعب المصري: «قدرنا نثبت للعالم كله أن الاقتصاد المصري أصبح يستطيع امتصاص هذا النوع من الصدمات القاسية.. شفنا 20 مليار دولار خرجوا، ومصر مقالتش للمستثمرين لأ، قلنا لهم اتفضلوا وخدوا فلوسكم مع السلامة، ولو كان الاقتصاد هش، مكنش قدر يمتص الأزمة.. سيبنا اللي عاوز يخرج يخرج واللي عاوز يستمر يستمر، ووفرنا كل احتياجات مواطنينا».