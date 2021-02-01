بشرى للموظفين.. ترقيات وزيادة مرتبات ومكافآت وفتح باب الانتداب (مستند)

تستعد الحكومة لتفعيل عدد من القرارات المهمة للموظفين في عدد من القطاعات خلال الأيام المٌقبلة، أبرزها صرف المكافأة التشجعية الخاصة بالأداء المتميز خلال أزمة كورونا، وفتح باب الانتداب بعدد من المحافظات، وتفعيل قرار الترقيات والأجر الوظيفي لها بأثر رجعي اعتبارًا من يوليو 2020.

مكافأة كورونا التشجعية

القرار الأول خاص بالعاملين بالبريد، حيث تستعد الهيئة خلال الأيام المٌقبلة، بحسب القرار الذي حصلت عليه «الوطن»، لصرف مكافأة تشجعية قيمتها 2000 جنيه للموظفين بمراكز الخدمات ومكاتب البريد، علاوة علي 2500 جنيه لباقي العاملين بالهيئة، وذلك بعد الأداء المتميز لموظفي الهيئة وانتظامهم بالعمل رغم ظروف الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، في حين أن أغلبية المصالح الحكومية فعلت نظام التناوب بين الموظفين لتقليل الحضور بأماكن العمل، وطبقًا للقرار سيتم صرف المكافأة التشجعية خلال شهر فبراير الجاري.

ترقيات وزيادة مرتبات

ويرتبط القرار الثاني بموظفي مصلحة الضرائب، حيث تستعد المصلحة، بناءً على القرار الأخير التذي أصدرته وزارة المالية، لصرف الأجر الوظيفي لمن حصلوا على ترقية خلال الأيام الماضية، وذلك بأثر رجعي بداية من يوليو 2020.

ونص قرار المالية على أن الموظفين الذين حصلوا علي الترقية يستحقون اعتبارًا من يوليو 2020 الأجر الوظيفي المقرر للمستوى الوظيفي المرقى إليه، مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من قيمة الأجرالوظيفي.

فتح باب الانتداب

أما القرار الثالث فيتعلق بفتح عدد من مديرات التنظيم والإدارة باب الندب إليها بعدد من المحافظات لسد العجز في بعض التخصصات، من بينها على سبيل المثال، الإعلان الخاص بمديرة التظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية، والتي فتحت خلاله باب الندب إليها للعاملين بالديوان والوحدات التابعة لها، لسد العجز بتخصصات المجموعة التخصصية والمجموعة المكتبية ومجموعة الخدمات المعاونة.

وطلبت مديرة التنظيم والإدارة منالراغبين بالانتداب التقدم بطلب إليها، مرفق ببيان حالة وظيفية، وموافقة جهة العمل الرسمية علي الندب، وذلك خلال شهري فبراير ومارس 2021.

مجلس النواب

من جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ملف الموظفين على رأس أولويات اللجنة خلال الفصل التشريعي الجديد، وسيتم فتح كافة الملفات التي تهمهم خلال الفترة المٌقبلة بحضور الحكومة، مشيرًا إلى أن اللجنة أصدرت عددًا من التشريعات المهمة للموظفين علي مدار أدوار انعقاد المجلس الماضية أهمها علي سبيل المثال قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد.