مع اقتراب صرفها.. كل ما تود معرفته عن زيادة بدلات المعلمين هذا العام

تستعد وزارة المالية إلى صرف الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين هذا الشهر، والتي من المقرر أن يتم صرفها يوم الأحد المقبل والموافق 24 من شهر يناير الجاري، حيث تضمنت تعديلات أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي، وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كل ما تود معرفته عن بدلات المعلمين المقرر بدء صرفها يوم الأحد المقبل، وفق بيانات وزارة المالية، كالتالي:

- تشمل الزيادة الجديدة في تعديلات أحكام قانون التعليم رفع بدل المعلم بنسبة 50%.

- كما تشمل الزيادة الجديدة رفع حافز الأداء بنسبة 50%.

- وتشمل الزيادة الجديدة أيضا رفع مكافأة امتحانات النقل 25%.

- كما أنه من المقرر أن يتم إنشاء صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم الذين يمثلون 60% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يُسهم في تحسين أجورهم، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

- كما يحصل 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم العام والأزهري قبل الجامعي، على الزيادة الجديدة التي تكلف موازنة العام المالي للدولة 3.3 مليار جنيه حتى نهاية يونيو المقبل.

- وتضمنت تعديلات أحكام قانون التعليم قيمة الزيادة والتر تتراوح لبدلات بين 390 و630 جنيها.

- ووفق التعديلات يحصل المعلم المساعد على 2125 جنيهاً.

- يحصل المعلم على مرتب شهري 2350 يصل إلى جنيهاً شهريا.

- كما يحصل معلم أول على ملاتب شهري يصل إلى 2525 جنيهاً شهريا.

- ويحصل معلم أول «أ» على 2835 مرتب شهري يصل إلى جنيهاً شهريا.

- كما يحصل معلم خبير على مرتب شهري يصل إلى 3639 جنيها شهريا.

- ويحصل معلم كبير على مرتب شهري يصل إلى 4675 جنيهاً شهريا.

وحددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة لشهر يناير، على أن يتم صرفها على 3 فئات لمدة 3 أيام، تبدأ من الأحد المقبل الموافق 24 يناير الجاري.