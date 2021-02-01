«أبولمعة» في ذكرى ميلاده.. أستاذ «فشر» على الشاشة وناظر صارم بالتعليم

«أبو لمعة» أشهر شخصية هزلية بتاريخ الفن المصري أبدع فيها الفنان محمد أحمد المصري الذي يمر اليوم 97 عامًا على ميلاده باعتباره من مواليد 1 فبراير من عام 1924 بمحافظة الشرقية، وجسّد من خلالها الرجل «الفشّار» الذي يحكي دائمًا قصص وحكايات على غير الحقيقة منها سفره إلى الإسكيمو البلد الشهيرة بالثلج ونومه تحت شجرة جيلاتي «أيس كريم».

قدّم محمد أحمد المصري شخصية «أبو لمعة الفشّار» من خلال برنامج ساعة لقلبك بالإذاعة، وعلى خشبة المسرح، وعلى شاشة السينما في أكثر من عمل فني، وشكّل وقتها ثنائيًا مميزًا مع الخواجة بيجو في عدد من الأفلام واستطاعا نزع ضحكات الجمهور والمشاهدين والمستمعين خصوصًا مع أول عبارة ينطقها أبو لمعة «شوف ياخواجة» لتعرف على الفور أنه سيتبعها بحكايات خيالية ضاحكة.

اشتهر بأداء شخصية هزلية

وبالرغم الشخصية الكوميدية التي اشتهر بها محمد أحمد المصري، إلا أنه كان في الحياة العملية شخصية صارمة وجادة حسب طبيعة عمله باعتباره معلمًا وناظرًا لمدرسة السعيدية بنين، باعتباره حاصلًا على بكالوريوس الفنون التطبيقية ودبلوم معهد التربية العالي للمعلمين، وظل يعمل بهذه المهنة ولم يتخل عنها والحصول على ترقياته الإدارية بوزارة التربية والتعليم.

قدّم محمد أحمد المصري، أدوارًا ثانوية تقترب من 90 عمل فني ولكن كان أشهرها على الإطلاق «أبو لمعة»، ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها «أنا وإنت وبابا في المشمش، الوسية، مطلوب عروسة، هارون الرشيد، المحروسة 85».

عمل بالأدوار الثانوية

ومن الأفلام السينمائية التي شارك فيها محمد أحمد المصري «البوليس السري، حيرة وشباب، أخر العنقود، شقة الطلبة، حياة وأمل، بحبوج أفندي، جريمة حب، حب في الزنزانة».

رحل عام 2003

وقبل نهاية الخمسينيات أجرت مجلة الجيل حوارًا هزليًا مع شخصية أبو لمعة، وحكى وقتها الفنان محمد أحمد المصري، بطريقة ساخرة قيامه بإجراء عملية اللوز لمنافسة عبدالحليم حافظ في الغناء، وأن الأطباء اكتشفوا مايزيد عن «30 لوزة» داخل حنجرته أثناء العملية، واحتفظ بها «عملت بيهم سِبحة»، فضلًا عن استيقاظه أثناء إجراء الجراحة، وطلب منه الطبيب أن ينام إلا أن أبولمعة قال له «لاء مش جايلي نوم.. اشتغل إنت براحتك ولايهمك».

رحل محمد أحمد المصري عن دنيانا يوم 4 مايو عام 2003 عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.