الرعاية الصحية: 102 ألف مكالمة للاستفسار عن خدمات التأمين الشامل

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استقبال 102 ألف مكالمة على الخط الساخن 15344، بين استفسارات حول منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وآلية الانتفاع بخدماتها، كما تضمنت بعض المكالمات شكاوى للمنتفعين بمحافظة بورسعيد.

وذكرت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، أنّ المكالمات التي جرى استقبالها كانت في الفترة من سبتمبر 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2020.

السبكي: حل 99% من شكاوى المنتفعين من الخدمة عبر الخط الساخن 15344

وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن أنّ 90 ألفا من إجمالي المكالمات التي استقبلها الخط الساخن للمنظومة، كانت استفسارات عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى والخدمات التي تقدمها، وموعد تطبيقها بالمحافظات المرحلة الأولى، وهي: (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان)، إلى جانب استفسارات عن آلية الاشتراك في النظام بعد تطبيقه.

وتابع: «شملت استفسارات المنتفعين عن منظومة التأمين الصحي الشامل، السؤال عن الأوراق المطلوبة للتسجيل بالمنظومة، وقيمة الاشتراكات والمساهمات للانتفاع بخدمات المنظومة، وآليات الانتفاع بالخدمة الصحية والعلاجية وصرف الأدوية».

ولفتت إلى إجمالي الشكاوى التي وردت على الخط الساخن 15344 خلال ذات الفترة، التي بلغت 11.960 ألف شكوى، مؤكدًا حل أغلب الشكاوى الواردة، حيث بلغ عدد الشكاوي التي تم حلها 11.840 ألف شكوى، بما يعادل نسبة إنجاز 99% في حل الشكاوي الواردة على الخط الساخن، للوصول إلى رضاء منتفعي محافظة بورسعيد على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، باعتبار بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى من مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أنّ الاستبيانات واستطلاعات الرأي الدورية من خلال الخط الساخن 15344، تستهدف قياس مدى رضاء المنتفعين عن خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأبدى الدكتور أحمد السبكي، ترحيبه بالمقترحات التي من شأنها تحقيق الرضاء بين المنتفعين، مؤكدا حل الشكاوى الخاصة بالنتفعين، ويضمن تقديم مستوى متميز للخدمات الطبية للمواطن المصري المنتفع من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنّ الهيئة تعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار الذي تؤكد فيه التواصل المباشر مع المواطن المصري لتحقيق رضائه عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وإزالة أي معوقات قد تواجه المنتفعين عند تلقي الخدمة الطبية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنّ الاعتماد على آلية الخط الساخن يسهم في تحقيق نجاح ملموس على أرض الواقع، حيث تسهم الآلية المستحدثة في بناء جسور من الثقة بين منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وبين منتفعي المنظومة.

ولفت إلى أنّ جودة الخدمة الصحية وتميزها ورضاء المواطن هو أساس تقديم الخدمة الطبية في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تعززها غاية التغطية الصحية الشاملة في تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية لجميع المواطنين على أرض مصر.