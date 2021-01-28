وزارة الصحة تعلن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا إلى 78.1%

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد، فبحسب تقارير الوزارة الخاصة بمستجدات الفيروس ارتفع المعدل إلى 78.1%، بعد إعلان الوزارة أمس خروج 530 متعافيا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 127963 حالة حتى اليوم.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين باستمرار اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم التقبيل والأحضان والمصافحة في أثناء اللقاء، والبعد عن المناطق المزدحمة.

على كبار السن والحوامل عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى

ووجهت الوزارة رسالة محددة لبعض الفئات ككبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وفي حالة حدوث ذلك لا بد من البعد عن المناطق المزدحمة وارتداء الكمامات، وإذا شعروا بأي عرض من أعراض الفيروس، يتوجهون فورا إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.

ويشهد المنحنى الوبائي للفيروس تراجعا ملحوظا في أعداد المصابين بالفيروس، خاصة بعد تسجيل وزارة الصحة أمس، 632 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان تحذيرها من انتزاع الكمامات عند التحدث مع الآخرين، مشددة على عدم ارتداء المبللة والممزقة منها، وكذلك الواسعة، وضرورة البعد عن لمسها من الخارج.

وزارة الصحة مستمرة في رفع استعدادتها كافة على مستوى المحافظات

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها كافة بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر»، المتاح على الهواتف.