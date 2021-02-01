1.7 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه يجرى تنفيذ أعمال توسعات واحلال وتجديد لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة، برعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، بتكلفة استثمارية مليون و 750 الف جنيه، مشيراً إلى أن هذه الجهود عززت من توصيل الخدمة لجميع الأفراد والمؤسسات بجودة عالية.

رفع كفاءة المحولات لتحقيق التنمية المستدامة

أوضح نورالدين، أنه نظراً لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ واستمرار عمليات التنمية الشاملة في كافة محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة، وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة، تم رفع كفاءة قدرات المحولات الكهربائية لاستيعاب الاحمال التي شملت استبدال 6 محولات معلقة داخل فارغات أكشاك مركز ومدينة بلطيم ليستفيد منها المناطق المذكورة بتكلفة مالية مليون جنيه.

كما سيتم تكبير قدرات محولات 18 محولا بسلاسل « باز البحرية ، البهنساوى ، الغبايشة 3 » بـ 3 محول قدرة 500 ك،ف،أ بمركز ومدينة سيدى سالم لتستفيد منها المناطق المذكورة بتكلفة بلغت نحو مليون و140الف جنيه، بالإضافة إلى استبدال محول منية جناج «الجامع القبلي» بفارغة كشك لمحول 200ك،ف،أ، كذا استبدال محول كفرالعرب 1بفارغة كشك لمحول 200ك،ف،أ ليستفيد منها المناطق المذكورة، وكذا استبدال محول كفرالعرب 4 بفارغة كشك لمحول 200ك،ف،أ بقرى جنوب دسوق ليستفيد منها المناطق المذكورة بإجمالي تكلفة بلغت نحو510 الف جنيه، وذلك لضمان استقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمة للمشتركين.

تحسين الجهد بإنشاء نقطة جديدة

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ تحسين الجهد بإنشاء نقطة جديدة بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى بسيدي سالم بتكلفة مالية بلغت 525 الف جنيه، لتحسين جهد تجمع ابوعابدين بمحول 100كشك بـ2برج متوسط+ 190كجم موصلات متوسط + 325م كابل متوسط + 8 عامود + 900م موصلات منخفض + 40 م كابل منخفض ليستفيد مكنها تجمع ابوعابدين والقرى المجاورة، مؤكداً أن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد ان يتوازى مع جميع المرافق والخدمات وبخاصةً قطاع الكهرباء، مما استلزم تركيب مغذيات اضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية، لضمان رفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمات للمواطنين.