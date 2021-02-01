جنازة مهيبة لنائب مدير مستشفى الصدر المتوفي بكورونا في «قلين»

خيم الحزن على أهالي مركز قلين التابع لمحافظة كفر الشيخ، إثر تشييع جثمان الدكتور محمد كمال رزق، نائب مدير مستشفى صدر كفر الشيخ، وعضو نقابة الأطباء ومساعد وكيل وزارة الصحة السابق، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وانهار بعض الأطباء من زملائه خلال تشييع جثمانه، واصطف الآلاف من أهالي ميت الديبة، مسقط رأسه وأهالي المحافظة، حول سيارة الإسعاف التي تقله، في حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن أعضاء نقابة الأطباء، معبرين عن حزنهم برحيل رجلاً أثرى الحياة الطبية بالمحافظة، ولم يتأخر يوماً عن تقديم الخدمات لكل المحتاجين.

وكان محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، ونائبه عمرو البشبيشي، الدكتور محمد كمال رزق، نائب مدير مستشفى الصجدر بكفر الشيخ، ومساعد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة السابق، إثر وفاته متأثراً بفيروس كورونا.

وذكرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، « ببالغ الآسى والحزن ننعي الدكتور محمد كمال رزق، نائب مدير مستشفى الصدر، مقدمين أحر التعازي، للفقيد ولأسرته ، داعين الله ان يلهم اهله الصبر والسلوان».

وأعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ وفاة الدكتور محمد كمال رزق، نائب مدير مستشفى الصدر كفر، الذي كان يشغل منصب مساعد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، بعد وافاة والديه بأيام، حيث توفت والدته قبل أيام قليلة، سبقها والده يوم 10 يناير الماضي، متأثرين جميعاً بفيروس كورونا.

وأصيب الدكتور محمد، بفيروس كورونا منذ قرابة الشهر، ثم أصيب والديه وشقيقه «أيمن»، وجرى حجزهم جميعاً بالمستشفى وتوفي والده أولاً ثم توفيت والدته، ولم يستطع الطبيب الراحل حضور جنازتيهما، وظل محجزا يصارع الفيروس حتى توفي اليوم بعدما تدهورت حالته الصحية في الساعات الاخيرة وجرى حجزه بالرعاية المركزة

ونعت نقابة أطباء كفر لشيخ، برئاسة الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء، الدكتور محمد كمال رزق، عضو مجلس النقابة وأخصائي التخدير بكفر الشيخ .

ونعى العقيد «أيمن كمال رزق»، شقيقه الدكتور محمد كمال رزق، مساعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ السابق، ونائب مدير مستشفى الصدر، الذي استشهد متاثراً بفيروس كورونا، بعد أيام من وفاة والديه، ودّون أيمن نعياً لشقيقه ووالديه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، جاء فيه: «إنا لله و إنا إليه راجعون، أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، البقاء و الدوام لله وحده».