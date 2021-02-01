بعد انتشار خرافات الدجالين.. آيات قرآنية فيها شفاء من السحر والحسد

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا ومحركات البحث الإلكترونية، حالة من الاهتمام الشديد بقضايا الحسد والسحر، وكيفية علاجها، في ظل إنتشار واسع لأعمال السحر والحسد، وقيام مجموعات شبابية كل يوم بتطهير المقابر من الأعمال السفلية.

ودعا الأزهر الشريف إلي ضرورة التفرقة بين المشكلات النفسية والأزمات وبين السحر والحسد، حيث أكد مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، لـ«الوطن» أنّ السحر منتشر في القرى والنجوع، وبعض الناس لا يفرق بين الأمراض النفسية والسحر والحسد، مؤكداً أن الرقية الشرعية هي الحل، وأول الأمور أن يرقي الإنسان نفسه، أو أن يذهب إلى شخص يرى فيه الصلاح ويطلب منه الرقية.

وأوضح الأزهر، أن هناك تحصينا للإنسان يجب أن يقوم به، بمعنى أن يحافظ الإنسان على صلاته وأذكاره والوضوء، لأن تلك الأمور من أسباب الوقاية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟، فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون».

بدوره قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، لـ«الوطن» إن هناك 10 سور قرآنية تمنع عشر أمور ضد الإنسان، وهي:

- سورة الفاتحة، تمنع غضب الله.

- سورة يس، تمنع عطش القيامة.

- سورة الدخان، تمنع أهوال القيامة.

- سورة الواقعة، تمنع الفقر.

- سورة الملك، تمنع عذاب القبر.

- سورة الكوثر، تمنع الخصومة.

- سورة الكافرون، تمنع الكفر عند الموت.

- سورة الإخلاص، تمنع النفاق.

- سورة الفلق، تمنع الحسد.

- صورة الناس، تمنع الوسواس.

سور وآيات القرآن

وأوضح «هندي» أن سورة الفاتحة أفضل القرآن، وفي فضل سورة البقرة، قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم، «إن لكل شىء سنام وسنام القرآن البقرة من قرأها فى بيته ليلًا لم يدخله شيطان ثلاث ليال، ومن قرأها في بيته نهارًا لم يدخله شيطان ثلاثة أيام».

وحث عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية على قراءة آية الكرسى، حيث قال النبي «سور البقرة فيها آية سيدة آيالقرآن لا تقرأ في بيت وفية شيطان إلا خرج منه: آية الكرسي»، كذلك خواتيم سورة البقرة، فقال رسول الله صلّ الله عليه وسلم «إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهما وعلموهن نساءكم وأولادكم فإنهما صلاة وقراءة ودعاء».

ودعا «هندي» لقراء سورة آل عمران والأنعام والإسراء والكهف، والنور وياسين والدخان والرحمن والواقعة والحشر والملك والضحي والقدر والزلزلة والإخلاص وقريش، فكل سور القرآن الكريم لها أسرار وفضائل، وفي سور وآيات القرآن وآياته شفاء لما في الصدور.

كما طالب بضرورة التفرقة بين الحسد والسحر والأمراض النفسية والخرافات.