موسيقار أمريكي يجمع أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ويقدمها بحفلاته

قال الدكتور ديفيد ماركوس الموسيقار الأمريكي، انه بدأ حبه للموسيقى العربية وخاصة الموسيقى المصرية منذ فترة كبيرة، مضيفًا إلى أنه بدأ في تجميع موسيقي اغاني ام كلثوم وعبد الحليم حافظ وبليغ حمدي.

وأكد ماركوس في حوار خاص لـ «الوطن» ، انه زارة مصر في عام 2010 وحينها تعرف علي عدد من الملحنين المصريين، وبدأ بسماع موسيقي الاغاني العربية، وبالأخص المصرية وشدته ألحان بليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب، وبدأ بمعاونة أصدقائه الملحنين المصريين في التعريف بشكل أفضل عن الموسيقى العربية

أفكر في عمل كتاب يجمع الأغاني العربية

وأضاف ماركوس الي أن فكرة أتته منذ سنوات قليلة بعمل كتاب أو شئ أخر، يقوم من خلاله بجمع الألحان الطربية سواء في مصر أو لبنان، وبالفعل قام بجمع عدد كبير من موسيقي عبد الحليم حافظ وام كلثوم، مشيرًا الي ان ما ساعده علي ذلك هو إتقانه للموسيقي الأجنبية وشغفه بالموسيقي بشكل كبير، مما جعله يفكر في تجميع موسيقي الطرب العربية.

وأوضح ماركوس إلى أنه غير متابع لموسيقى الجيل الجديد في مصر ولكنه يعرف عمرو دياب، ويرى أن الموسيقى التي يقدمها في اغانيه تشبه الي حد كبير الموسيقي الغربية، مؤكدًا أن موسيقى أغاني عمرو دياب لم تكن علي قائمة الألحان التي يريد أن يجمعها.

أعزف أغاني أم كلثوم للجاليات العربية في أمريكا

كما أكد ماركوس إلي أنه يقوم بعزف بعض الأغاني المصرية مثل أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ للجاليات العربية في حفلاته، مشيرًا الي أنه في الحفلات التي يحضرها امريكان لا يقوم بعزف أغاني عربية لأن الامريكان لا يفضلوا هذه النوعية من الموسيقي وخاصة جيل الشباب الذي يفضل الاغاني السريعة والايقاعات السريعة مثله مثل اي شباب حول العالم.

مضيفًا إلى أنه يعلم ان الشباب المصري من الأجيال الحديثة، أيضًا لا يفضلون سماع هذه النوعية من الموسيقى، وتابع ماركوس الي انه درس الموسيقى الكلاسيكية والجاز، بما في ذلك أطروحة دكتوراه عن المؤلف الموسيقي كلود ديبوسي، والعديد من التسجيلات والمقطوعات الموسيقية، و ظل لمدة 14 عامًا في التدريس الجامعي.

وقد حصل الدكتور ماركوس على درجة البكالوريوس من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، والماجستير في نظرية الموسيقى من جامعة ولاية جورجيا، ودكتوراه في الموسيقى من جامعة جورجيا.