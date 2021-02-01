الري توضح اشتراطات استخدام المياه غير المتجددة للحفاظ عليها

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إنّه المياه تنقسم إلى نوعين متجددة وغير متجددة، موضحا أنّ المياه المتجددة عبارة عن كمية من المياه تتوافر خلال فترة معينة، وقد تتجدد خلال فترة ثانية مثل مياه نهر النيل، والأمطار، عكس المياه غير المتجددة التي ليس لها مصدر للتجديد أو مصدر للتغذية، وبالتالي فالكمية تكون ثابتة حال سحبها ولن تعود مرة أخرى، لذلك مطلوب منّا استخدامها بدرجة كبيرة من الحكمة، للاستفادة من هذه الكمية من المياه لأطول فترة ممكنة.

المياه المتجددة في بعض المناطق بالصحراء

وأضاف غانم، خلال مداخلة هانفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية Ten، أنّ المياه المتجددة تكون في بعض المناطق بالصحراء، وتكون عبارة عن خزان مغلق لا يأتي إليه مياه لتغذيته أو أمطار: «بتكون كمية مطر قديمة موجودة من آلاف السنين في الموقع ده، واتجمعت تحت الأرض بكمية والكمية دي ملهاش تغذية من الأمطار، وبالتالي مفيش تغذية ترجع المياه لو اتسحبت».

وضع اشتراطات لاستخدام المياه غير المتجددة

وتابع أنّ الدراسة التي أعدتها الحكومة، هدفت لتحديد كميات المياه وأماكن وجودها وعمقها بحيث يتم اتخاذ قرار، لافتا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة وجار استكمال مرحلة أخرى: «نستكشف كل المواقع التي بها مياه غير متجددة».

نتوسع لاكتشاف مساحة كبيرة من الأراضي

وأشار إلى أنّ أي تجاوز يؤثر على كمية المياه ونوعيتها، وإذا حدث سحب جائر أو زائد عن الشروط التي وضعناها ستنتهي المياه وأو تزيد نسبة الملوحة بها، لافتا إلى أنّه في المرحلة الثانية سيجري استكمال ما تم عمله في المرحلة الأولى لكن في مناطق أخري، ونتوسع لاكتشاف مساحة كبيرة من الأراضي لأننا نحتاج لاستخدام آبار إضافية.