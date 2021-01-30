وظائف شاغرة في مصرف أبو ظبي الإسلامي لخريجي الكليات: 11 شرطا للقبول

يحرص الكثير من خريجي الكليات، وخصوصًا دارسي كلية التجارة وما يعادلها من شهادات على البحث عن عمل في البنوك والمجال المصرفي.

وأعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي عن حاجته لشغل وظائف شاغرة لخريجي الكليات، وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المتاحة، وفق الصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع «لينكد إن» الخاص بالتوظيف، كالتالي:

مسؤوليات الوظيفة

- جذب وتعميق وتنمية وإدارة العلاقات المالية مع العملاء الأثرياء، باستخدام مجموعة كاملة من المنتجات والأدوات المصرفية، وباستخدام نهج قائم على الفريق لتقديم حلول كاملة لاحتياجات العملاء.

- اكتساب العميل وتوليد أعمال جديدة من خلال الأنشطة التسويقية الخارجية.

- زيادة إيرادات الفريق والإنتاجية عن طريق البيع العابر والبيع الإضافي.

- اكتساب عملاء جدد للبنك وتحديد مواقع التوسع المحتملة الجديدة.

- بناء علاقة ثقة قوية مع العملاء الرئيسيين، والحفاظ على مجموعة العملاء والتحالفات التي تشير إلى العملاء المحتملين.

- القيام بالترويج للمنتجات المالية وجمع المعلومات والبيانات المطلوبة.

- تقييم قدرة العملاء ورغبتهم في التعامل مع المخاطر، والوظائف التفصيلية المرتبطة بها.

- تعاون القنوات وإجراء إحالات إلى قنوات أخرى بناءً على احتياجات العملاء المحددة.

- التنفيذ السلس للخدمات المصرفية ذات الأولوية عبر الفروع المحيطة.

- إدارة تقديم الخدمة ومراقبة مستويات الخدمة لرضا العملاء.

- الاحتفاظ بالعملاء مع المشاركة الشخصية في حل الشكاوى وإغلاق الحسابات والاستفسارات.

- الحصول على ملاحظات العملاء المخصصة.

- الرقابة وتخفيف المخاطر ومراجعة طلبات الائتمان.

- الالتزام بالعمليات والإجراءات الموضوعة وضمان التوثيق المناسب والكافي.

- تحديد اتجاهات الأخطاء وتقديم المشورة بشكل استباقي.

الشروط المطلوبة

1- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على شهادة جامعية أو شهادة مهنية معترف بها.

2- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التحليل المالي أو الأسواق المالية أو الاستثمار أو إدارة الثروات أو التخطيط المالي.

3- أن يكون على معرفة مفصلة بمنتجات وخدمات التجزئة المصرفية لمصرف أبوظبي الإسلامي.

4- أن يكون لديه خبرة في المبيعات وتطوير المنتجات أو استشارات الثروة لعملاء الخدمات المصرفية ذات.

5- أن يكون على معرفة واسعة بالائتمان التجزئة والسياسات التشغيلية والإجراءات.

6- أن يكون على معرفة محددة بالممارسات المصرفية الإماراتية واللوائح.

7- أن يكون لديه شهادة القواعد واللوائح المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

8- أن يكون لديه الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار.

9- أن يكون على معرفة جيدة بالمنافسين في السوق المحلي.

10- أن يكون قاد فريق من المهنيين من قبل.

11- وللعمل في مجال الخدمات المصرفية، يجب أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الخدمات المصرفية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.