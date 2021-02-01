فلسطين تسجل 11 وفاة بفيروس كورونا.. والعراق تعلن شفاء 1255 حالة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 11 حالة وفاة و586 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و768 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأوضحت الكيلة، في تقرير يومي، أن نسبة التعافي من كورونا بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم، استمرار العمل بالإجراءات الحكومية المعمول بها للحد من انتشار كورونا لمدة أسبوعين آخرين.

وقال أشتية، في مستهل جلسة الحكومة، إن الحكومة ستحصل على الدفعة الأولى من اللقاح 50 ألف جرعة.

وأضاف المسؤول الفلسطيني، أنه ستبدأ عملية التطعيم في منتصف الشهر الجاري، متوقعا، وصول الدفعة الثانية من اللقاحات نهاية شهر فبراير الجاري.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، نفت في وقت سابق أنباء حول قيام إسرائيل بنقل 5 آلاف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى فلسطين لتطعيم الطواقم الطبية.

وفي الأردن، قالت «المؤسسة العامة للغذاء والدواء»، اليوم، إن 10 أشخاص أبلغوا عن أعراض جانبية بعد تلقي الجرعة الأولى للقاح المضاد لكورونا، وفقا لما ذكرته وكالة «عمون» الأردنية.

وأعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أن عدد إصابات فيروس كورونا المتحور ارتفع في البلاد إلى 350 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 984 إصابة جديدة، و1255 حالة شفاء، و10 وفيات جراء الإصابة بالفيروس، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

من جانبه، أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أن العراق سيستلم الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال 3 أسابيع، موضحا أن الدفعة تقدر بـ3 ملايين جرعة.

وكانت الوزارة العراقية، اتفقت على شراء لقاح «فايزر» الأمريكي و«أسترازينكا» البريطاني و«سينوفارم» الصيني.