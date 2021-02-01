شهادة تقدير لمحافظ المنوفية من ذوي الهمم

تقدم وفد من ذوي الهمم بمركز شباب الحي البحري بشبين الكوم بشهادة تقدير للواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، تقديراً لجهوده المبذولة على أرض الواقع وذلك لاستجابته السريعة وتلبية مطالبهم بشأن إزالة الإشغالات بمدخل مركز شباب الحي البحري لتمكينهم من التردد علي المركز لممارسة أنشطتهم الرياضية بشكل طبيعي.

جاء ذلك خلال لقائه بمدير مركز شباب الحي البحري بشبين الكوم ووفد من ذوي الهمم بمكتبه بالديوان العام .