تدريب العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ على الخطاطة الجديدة للطرق

قال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جرى الانتهاء من تدريب العاملين والفنيين بمجلس المدينة، على الخطاطة الجديدة للطرق، وفقًا لكل المواصفات والمعايير القياسية، والأسس الفنية العملية والاقتصادية، لاختيار بدائل لمسار الطريق وتقييمها من النواحي الفنية والاقتصادية والبيئية، لتواكب مدينة شرم الشيخ أفضل المدن السياحية العالمية.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أنه جرى تنظيم الدورة التدريبية بهدف التعرف على أساسيات التصميم والتخطيط الخاص بالطرق الحضرية داخل المدينة والطرق الخلوية أي الطرق التي توجد خارج المدينة أو بين المدن، وتوضيح المعايير الدولية لتصنيف الطرق ودرجاتها وأسس تحليل سعة الطرق ومستويات الخدمة المرورية على الطرق، وتحليل مسافات الرؤى على الطرق وعند التقاطعات، لضمان التصميم الآمن للطرق وتقليل معدلات الحوادث.

وأكد أن الدورة التدريبية استهدفت مهندسي تصميم وتنفيذ الطرق والمهندسين المدنيين والعمال، لتمنية قدرتهم على التخطيط الأفقي (المنحنيات الأفقية)، والتخطيط الرأسي (المنحنيات الرأسية)، وتصميم عناصر القطاع العرضي للطرق الحضرية والخلوية، والتعريف على مبادئ وأساسيات تخطيط التقاطعات السطحية، وتخطيط الأعمال الصناعية عند التقاطعات الخاصة بالكباري والأنفاق، وتصميم وسائل التنظيم والتحكم المروري (اللافتات المرورية والعلامات الأرضية)، وتخطيط وتصميم ساحات وجراجات الانتظار، والطرق المتطورة للتصميم الإنشائي للرصف وتطبيقات الحاسب الألى، التطبيقات عملية.

وتابع رئيس المدينة: كما تتناولت الدورة أيضا كيفية إعداد تصميم عناصر القطاع العرضي للطرق الحضرية والخلوية، حيث أن التقاطعات تلعب دورًا هاما كجزء أساسي من عناصر شبكة الطرق فإن الدورة سوف تركز على مبادئ وأساسيات تخطيط التقاطعات السطحية، كما تضمنت موضوعات الدورة التعرف على الكود المحلى (المصرى) وكذلك المواصفات والأكواد العربية والعالمية وتطبيقها فى كل عمليات التخطيط والتصميم.