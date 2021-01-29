7 طفلات من جنوب سيناء يفزن بذهبية كأس مصر للجمباز.. والمحافظ يكرمهن

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، فريق «جمباز شرم أكاديمي»، المكون من 7 طفلات، تحت سن 6 سنوات، لحصولهن على الميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني، بحضور مصطفى كساب، مدرب الجمباز بأكاديمية شرم الشيخ الرياضية، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومحمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء، مدير مديرية الشباب والرياضة، بالاهتمام بكافة الموهوبين رياضيًا من خلال توفير كافة الإمكانيات، والاستعانة بمدربين على أعلى مستوى، وتشجيع وتكريم جميع أبطال الجمهورية الذين يمثلون محافظة جنوب سيناء في كافة الألعاب الرياضية.

وأشاد المحافظ بمواهب الأطفال، مؤكدًا أن الرياضة ستكون أسلوبًا لحياتهم عند بلوغهم وسيحرصون على ممارستها باستمرار، مناشدًا أولياء الأمور بالاهتمام بتنمية مواهب أبنائهم الرياضية منذ الصغر، وتعويدهم على ممارسة الرياضة.

وقدم مصطفى كساب، مدرب الفريق، الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لحرصه على تكريم الفريق، وتشجيعه للأطفال وتقديم الدعم لهم.

كما قدم كابتن الفريق الشكر لمدير عام مديرية الشباب والرياضة، وجميع المدربين الذين ساهموا في تدريب الفريق، وأولياء أمورهم على الدعم المستمر للأطفال، حتى وصلوا لهذا المستوى المشرف.

جدير بالذكر أن أكاديمية شرم الشيخ الرياضية، حصدت 7 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات، وشارك في البطولة فريق يضم 7 طفلات في مرحلة رياض الأطفال بمدينة شرم الشيخ وحصدن المركز الأول.

وأبدع الفريق في بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات، وأظهرن مهارة في المسابقة، وجرى تكريم كل طفلة وحصول كل منهن على ميدالية ذهبية.

ويتكون الفريق من: تالا السيد إبراهيم، ونور محمد خليف، وفريدة محمد عمر، ومريم كيرلس إميل، ومايا أشرف محمد، وكيارا إسلام فرغلي، وآية محمد علي، وجميعهن تحت سن الـ6 سنوات، ومن مواليد عامي 2015 و2016.