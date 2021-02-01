باحث بريطاني: التهابات الفم ربما تكون علامة على الإصابة بكورونا

كشف باحث بريطاني، في دراسة عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، أن هناك المزيد من حالات الأشخاص المصابين الذين يشكون من تغير لون اللسان وتضخمه ومشاكل أخرى في الفم، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، أن البروفيسور تيم سبيكتور أستاذ علم الأوبئة الجينية في معهد كينجز كوليدج في لندن قال إنه نظرا لفحص أعداد متزايدة من حالات اسماها بـ «ألسنة كوفيد» وتقرحات الفم الغريبة، ينصح أنصح من لديه أعراض غريبة أو حتى مجرد صداع وإرهاق بالبقاء في المنزل.

وقال سبيكتور إن أكثر من ثلث مرضى فيروس كورونا يعانون من أعراض غير تقليدية للمرض في الأيام الثلاثة الأولى، لذلك من المهم لفت الانتباه إلى الطفح الجلدي، وتقرحات أصابع القدمين وعلامات التحذير الأخرى والتي يتم تجاهلها، كما لفت إلى أن 1 من كل 500 مريض يعاني من لسان كوفيد.

وتابع أن الأعراض الرئيسية لحالة لسان كوفيد التي سمع عنها هي عبارة عن تكون ما يشبه طبقة بيضاء أو صفراء على اللسان، ولا يمكن إزالتها، أو حالات اللسان الصدفي، مضيفا ان هذا العارض يمكن أن يكون مؤلما.

كما نقلت شبكة «إن بي سي» عن سبيكتور قوله إن هناك العديد من المظاهر المختلفة للفيروس وليس مجرد المظاهر التقليدية فقط، ولكن مازالت الإجابة الكاملة عن السؤال حول سبب ظهور تلك المجموعة الضخمة من أعراض الفيروس غير معروفة، وإلى حين توفر المزيد من البيانات، فإنه من السابق لآوانه إضافة لسان كوفيد إلى أي قوائم أعراض رسمية، ولكن يجب أن يدرك أطباء الأسنان وجراحو الفم والأطباء الآخرون الذين ينظرون داخل أفواه المرضى أنها ربما تكون إحدى العلامات المبكرة للعدوى، يذكر انه وفقا لدراسة بريطانية أخرى، درس الأطباء حالات 666 مريضا مصابا بكورونا في إسبانيا، تبين وجود مشاكل بالفم لدى 78 مريضا، أي أكثر من عشرهم.