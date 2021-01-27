يناير الدموي.. وفاة 80 ألف أمريكي بسبب فيروس كورونا خلال شهر واحد

أصبح شهر يناير أسوأ شهر لوفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ بداية الوباء، حيث سجلت السلطات الصحية أكثر من 79 ألف حالة وفاة بسبب «كوفيد - 19»، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في ديسمبر بأكثر من ألف وفاة، وفقًا لبيانات جامعة «جونز هوبكنز».

ويتزايد الطلب من مسؤولي الولايات على المزيد من اللقاحات حتى يمكن تلقيح الأمريكيين بسرعة أكبر، وقال جيف زينتس، منسق الرئيس جو بايدن لـ«كوفيد -19»، للمحافظين إن المخصصات ستزيد بنحو 16% ابتداءً من الأسبوع المقبل، وفقًا لما نشرته شبكة «CNN».

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطته الكاملة لمكافحة فيروس كورونا، في أول خطاب بعد تنصيبه، والذي يهدف لتوفير 100 مليون جرعة لقاح خلال 100 يوم من الفترة الرئاسية، ولكنه نبه على أهمية ارتداء الأقنعة للوقاية من الفيروس التاجي، قائلا: «الحقيقة القاسية هي أن الأمر سيستغرق شهورًا قبل أن نتمكن من تطعيم غالبية الأمريكيين.. في الأشهر القليلة المقبلة الأقنعة هي أفضل دفاع ضد الفيروس».

وتنوي إدارة بايدن شراء 200 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركتي «فايزر» و«مودرنا»، وسيتم أيضا الإسراع من عمليات نقل اللقاحات إلى الولايات بنحو 10 ملايين جرعة في الأسبوع.

مع هذه الجرعات الإضافية، قال بايدن إنه سيكون هناك ما يكفي لتطعيم 300 مليون أمريكي بالكامل، تقريبًا جميع سكان الولايات المتحدة، بحلول نهاية الصيف أو أوائل الخريف.

وارتفع إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 435 وفاة، لتحتل المركز الأول عالميا في قائمة الوفيات الناتجة عن الفيروس، وسجلت السلطات الصحية أعلى وفيات في يوم واحد في 12 يناير الجاري، جاوزت الـ4.483 ألف حالة.