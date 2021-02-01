عاجل.. وزير المالية يعلن زيادات جديدة في المعاشات قريبا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الدولة تسعى لزيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن، حيث جرى تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام لـ306 مليارات جنيه.

وأضاف معيط، خلال إلقاء بيان وزارته بشأن جهود وإنجازات «المالية» ضمن برنامج «مصر تنطلق 2018/2022»، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، أنّ وزارة المالية خصصت 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام لـ306 مليارات جنيه، وخلال 48 سنة وفقا لخطة الـ50 عاما المقبلة، يصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات لـ45 تريليون جنيه.

وتابع أنّ الحكومة تستهدف استقرار أحوال أصحاب المعاشات، ليكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات، كما أعلن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء تشوهات ملف الدعم.

وأوضح وزير المالية، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أنّه جرى تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، مشيرا إلى خفض دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه.

وأكد الوزير أنّ الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة وصل عام 2018 لـ103 مليارات و100 ألف جنيه، بنسبة تصل إلى 1.9% من إجمالي الناتج المحلي، وزاد هذا الفائض في عام 2019-2020 لـ105 مليارات و600 ألف جنيه، وبنسبة تصل لـ1.8%، ما يؤكد أنّ إيرادات الدولة غطت المصروفات كافة، وأصبح هناك فائض يتم تحويله لسداد خدمة الدين، ومنذ عامين والإيرادات تغطي المصروفات وتحقق فائض يستخدم في تقليل خدمة الدين.

وأشار وزير المالية، إلى إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيها إلى 50 جنيها، مؤكدا أنّ هذا الأمر حمّل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه.