«الفضاء المصرية» تعلن إطلاق قمرين صناعيين.. وخبير: خدمات وحماية

خطوة جديدة تشهدها مصر في مجال الأقمار الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، حيث كشف محمد خليل عراقي، نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، عن أنه سيتم إطلاق قمر صناعي متناهي الصغر «إيجيبت كيوب» خلال النصف الثاني من 2021، وإطلاق القمر الصناعي «نيكست» بالنصف الثاني من 2022، ويزن 65 كيلو، ويعمل لأغراض الاستشعار عن بعد.

خبير تكنولوجيا معلومات: مصر بدأت التركيز على الأقمار الصناعية منذ سنوات

وفي هذا الشأن، قال حمدي الليثي، الخبير بقطاع الاتصالات بغرفة تكنولوجيا المعلومات، إن مصر بدأت التركيز على مجال الفضاء منذ عدة سنوات، لإطلاق عدة أقمار صناعية تدار كاملة بأيادٍ مصرية تم تدريبها لسنوات، وذلك لتوطين خدمات تكنولوجيا المعلومات وتأهيل الأفراد على التكنولوجيا التي ستسود العالم.

«الليثي»: الحماية من الإرهاب ضمن أدوار الأقمار الصناعية

وأضاف «الليثي» لـ«الوطن»، أنه منذ عام تم إطلاق القمر الصناعي «طيبة» وكان الهدف منه تكملة الشبكات الموجودة لتغطية المناطق النائية، ويعمل على توصيل خدمات الإنترنت بسرعات جيدة، وهو ما يسهل في تقديم الخدمات الحكومية لتلك المناطق بنفس الكفاءة الموجودة في الأخرى.

وأشار الخبير بقطاع الاتصالات بغرفة تكنولوجيا المعلومات، إلى أن مصر تحتاج إلى العديد من الأقمار الصناعية لتغطية جميع المناطق النائية، وتقديم الخدمات لها، لافتًا إلى أن الأقمار الصناعية لها أدوار أخرى هامة مثل التواصل إفريقيًا، وحماية الأماكن النائية والحدود من الإرهاب الخارجي، والمحافظة على سلامة وأمن السائحين، وحل المشكلات بالمناطق التي يحدث بها انقطاع بالانترنت، وهو ما يضع رؤية مستقبلية أن الاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية قادمة.

بدأت مصر بالدخول إلى مجال الأقمار الصناعية منذ عام 2000 وبالتحديد في 17 أغسطس، حيث اطلقت القمر الصناعي «نيل سات 102» من فرنسا، وبدأ في العمل 12 سبتمبر 2000، ثم القمر الصناعي «نيل سات 103» للإتصالات، واطلقت بعدها بسنوات عدة أقمار صناعية أخرى آخرهم «طيبة»، بإجمالي 7 أقمار.