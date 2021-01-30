«الفضاء المصرية»: إطلاق القمر الصناعي «نيكست» في النصف الثاني من 2022

قال محمد خليل عراقي، نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة سُتطلق القمر الصناعي متناهي الصغر «إيجيبت كيوب» في النصف الثاني من عام 2021، كما سيتم إطلاق القمر الصناعي «نيكست» في النصف الثاني من 2022 ووزنه 65 كيلو ومخصص لأغراض الاستشعار عن بعد، وأن الوكالة تستهدف إنتاج أقمار صناعية بأياد مصرية خالصة.

هناك أقمار صناعية يتم إطلاقها لأغراض الاستشعار عن بعد

وأضاف «عراقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحريسر»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هناك أقمار صناعية يتم إطلاقها لأغراض الاستشعار عن بعد، وتقوم بتصوير صور من الفضاء وتحليل البيانات المتواجدة داخل تلك الصور، وهناك أقمار أخرى خاصة بأغراض الاتصالات مثل «طيبة 1» ويقوم بتقديم خدمة الإنترنت والاتصالات.

من المخطط بقاء «نيكست» في الفضاء لمدة عام

وأشار نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، إلى أنه من المخطط للقمر الصناعي التجريبي «نيكست» البقاء في الفضاء لمدة عام، وقمر «طيبة 1» يبقى في الفضاء لمدة تزيد عن 15 عاما وفق المهام الموكلة لكل قمر صناعي، موضحًا أن القمر الصناعي «نيكست» يتم تنفيذه بالتعاون مع ألمانيا ومشاركة مصر فيه بنسبة 45%.

نسعى لتوطين وتطوير الاستخدام السلمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء

وأوضح أن الدولة تسعى إلى توطين وتطوير الاستخدام السلمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الموجودة فعليا في مدارات مختلفة وتستخدم في البث التليفزيوني، الاتصالات، بث الإنترنت، والاستشعار عن بعد، وأن الوكالة تعتمد حاليا على إنتاج البرنامج الفضائي المصري من الصور الفضائية لأقمار الاستشعار عن بعد، ومنها القمر الصناعي المصري «إيجيبت سات A».