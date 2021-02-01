عاجل.. فتح الطريق الدائري بعد توقف يوم كامل بسبب حريق الهرم

اعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح التحويلات المرورية علي الطريق الدائري وعودة الحركة المرورية وجاري سحب الكثافات تحت اشراف الادارة العامة للمرور، بعد اغلاقها لمدة قرابة 24 ساعة بسبب حريق شقة الهرم.

المرور تهيب قائدى السيارات ب التزام تعليمات المرور

وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

مالك العقار: عطل لوحة المفاتيح وراء الحريق

وقال مالك العقار للشرطة، أن المخزن خاص به، وأنه يقوم بتصنيع «الكوتش»، ورجح أن يكون الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي حدث في المخزن بسبب عطل في لوحة المفاتيح قبل 4 أيام.

وتابع مالك العقار، أثناء مناقشته أمام رجال المباحث، بحضور العميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، أن المواد التي تُستخدم في تصنيع «الكاوتش» تساعد على الاشتعال، ومن ثم فهي مسؤولة عن استمرار النيران طيلة الأيام الثلاثة الماضية.

وتحفظت قوات الأمن عليه لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنه، وأيضًا الانتهاء من إخماد النيران وإجراء معاينة تصويرية، والانتهاء من تقرير اللجنة الهندسية بشأن العقار بعد تآكل جدارنه على مدار 3 أيام.