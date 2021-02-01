سيولة مرورية على «الدائري» بعد إعادة فتحه بمنطقة العقار المحترق «فيديو»

يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية، بعد فتح حركة المرور في الاتجاهين بالقرب من عقار حي الهرم المحترق، الذي اندلعت فيه النيران، مساء السبت الماضي، ولا تزال محاولات السيطرة عليه مستمرة.

ويأتى فتح الطريق بعد 24 ساعة كاملة من إغلاقه، حيث حصل «الوطن» على مقطع فيديو يظهر سيولة مرورية ملحوظة في اتجاهي الطريق.

وكانت إدارة المرور أعلنت، أمس، عن طرق بديلة للطريق الدائري الذي توقف تماما بالأمس نتيجة الحريق ومحاولات قوات الحماية المدنية السيطرة عليه، وأغلقت الطريق لمدة 24 ساعة، قبل أن تعيد فتحه منذ قليل، ودفعت بخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية وسحب الكثافات الناتجة عن الحريق.

وأهابت إدارة المرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق، رغم مرور 72 ساعة كاملة على اندلاع النيران في الطوابق الأول والثاني والثالث منه، الذي يشغله مصنع أحذية ومخزن ملحق به، وأخلت أجهزة الأمن والمحافظة السكان القاطنين بالعقار، تحسبا لانهياره جراء النيران المستمرة وتأثيرها على الأعمدة الخرسانية.

وتحفظت أجهزة الأمن على مالك العقار، الذي اعترف بملكية المخزن، وأنه يقوم بتصنيع «الكوتش»، مرجحًا أن يكون الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي حدث بالمخزن بسبب عطل في لوحة المفاتيح قبل 4 أيام.

وتابع مالك العقار، أثناء مناقشته أمام رجال المباحث، بحضور العميد علاء فتحي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال أكتوبر، أن المواد التي تُستخدم في تصنيع «الكاوتش» تساعد على الاشتعال، ومن ثم فهي مسؤولة عن استمرار النيران طيلة الأيام الثلاثة الماضية.

وتحفظت قوات الأمن عليه لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنه، وأيضًا الانتهاء من إخماد النيران وإجراء معاينة تصويرية، والانتهاء من تقرير اللجنة الهندسية بشأن العقار بعد تآكل جدرانه على مدار 3 أيام.