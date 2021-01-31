رغم مرور 29 ساعة.. النيران مستمرة فى عقار حي الهرم (صور)

تواصل قوات الحماية المدنية، حتى الآن، أعمال السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب فى 3 طوابق بعقار على الطريق الدائرى بمنطقة حي الهرم، والعقار مكون من 13 طابقًا، والذي اشتعلت فيه النيران منذ الخامسة من مساء أمس السبت، حتى الآن، لمدة 29 ساعة متصلة.

وأظهرت صور حصلت عليها «الوطن» من مكان الحريق، استمرار النيران المشتعلة فى المبنى، والذي تصدعت حوائطه نتيجة النيران الشديدة، مما إضطر أجهزة الأمن والمحافظة لإخلاء العقار تحسبًا لإنهياره في أي وقت بفعل النيران، حيث امتدت ألسنة اللهب من نوافذ الطوابق الثلاثة الأولى من العقار، والتي كانت عبارة عن مخزن يتبع أحد مصانع الأحذية.

ومن جانبها أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرق بديلة عن الطريق الدائري، الذي توقفت عليه الحركة، مساء اليوم، بسبب استمرار محاولات السيطرة على الحريق، وجاءت كالتالي:

أولًا: القادم من أعلى طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي على «القوس الغربي» المتجه إلى وصلة المريوطية، يسلك تحويلة للنزول إلى محور 26 يوليو وعدم استكمال السير إلى محور المريوطية.

ثانيًا: القادم من 6 أكتوبر على محور 26 يوليو في اتجاه مطلع الطريق الدائري «القوس الغربي»، والمؤدي إلى وصلة المريوطية، عليه عدم الصعود واستكمال السير تجاه ميدان لبنان على محور 26 يوليو.

ثالثًا: تحويل القادم على ميدان لبنان على محور 26 يوليو تجاه مطلع الطريق الدائرى «القوس الغربي»، والمؤدى إلى وصلة المريوطية، عدم الصعود واستكمال السير تجاه مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو.