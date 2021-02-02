الكشف على 37 ألف مواطن في قوافل طبية بالشرقية خلال عام 2020

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، تنفيذ قوافل طبية علاجية للمواطنيـن بالمناطق النائية والمحرومة بمحافظة الشرقية خلال عام 2020 بعدد 27 قافلة علاجية، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 37617 مواطنا من خلال العيادات المتنقلة، بمختلف هذه المناطق.

اشتملت القوافل العلاجية على العديد من التخصصات الطبية منها (الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الأشعة التليفزيونية)، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لهم.

فيما تم تحويل 418 مريضا لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرى لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وغيرها.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ قافلة طبية أخرى لأهالي شمال سيناء بمدينة الصالحية بمختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي على أهالي سيناء المقيميـن بمحافظة الشرقية في تخصصات جراحة المخ والأعصاب والباطنة والصدر والرمد والنساء والتوليد والأطفال والأنف والأذن والحنجرة وتنظيم الأسرة بجانب إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة لهم.

وقدم «مسعود» الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل على الجهود المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل ويناقش تطوير الأقسام بمستشفى الزوامل المركزي

وعلى جانب آخر تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وارتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية.

واستمع وكيل الوزارة إلى المرضى بقسم الغسيل الكلوي، والذين أثنوا على أداء الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما ناقش مع إدارة المستشفى، وبعض ممثلي المجتمع المدني، تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية، وكلف مدير إدارة التخطيط، والإدارة الهندسية، والجودة، ومكافحة العدوي، بعمل دراسة شاملة، بجانب الرسومات الهندسية، والعرض لتنفيذ أعمال التطوير.