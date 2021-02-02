حظك اليوم الثلاثاء 2-02-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى 12 برجا، وتختلف الصفات من برج لآخر، حيث يستند عالم الفلك على مراقبة تحركات الكواكب، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» خدمة يومية لقرائها تشمل حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد الأبراج مثل برج الحمل، برج الثور، برج العقرب، برج الأسد وغيرها فقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تتعامل اليوم بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، فقط لا تستجب لمن يريد أن يزج بك في مشاحنات لا طائل من ورائها وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بالمرونة لتحقق توافقا مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة مي نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل.. قد تكون هناك فرصة لتحريك مسألة عالقة، فلا تضيعها، وتستطيع أن تنظم أفكارك وأن تعمل بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

يعدك الفلك بأوقات حلوة مع الأحباب، والوقت مناسب للاهتمام بصحتك أو بصحة أحد الأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تعبر اليوم عن أفكار خلاقة وتحفيزية لمن حولك.. تقدّم بلا خوف.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على تحقيق التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تقاوم التشوش والعدائية.. كن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك أن تتذكر أن الغضب يورث الحزن وعليك أن تتخلص من أفكارك السلبية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تعرض وجهة نظرك بلطف ويقبلها الآخرون لذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث قد يجعلك اليوم أكثر إحساسا بمن حولك وتتأثر بهم وتؤثر فيهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر بمنزل المال يعدك أن تتيسر أعمالك ومشروعاتك وتنفتح أمامك آفاق جديدة بشرط أن تعتني اليوم بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تساعدك الكواكب على قضاء أوقات سعيدة مع من تحبهم ومع من تثق بهم، فقط لا تتسرع في كلامك ووعودك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم تتخفف من الضغوط وتدير شئونك بنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تكسب الإعجاب بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالسرية والكتمان ويجب أن تراقب حالتك الصحية وأن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لتتأمل حياتك واليوم مناسب لمراجعة نفسك ودراسة سلوك الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لإفادة الأصحاب والزملاء بنصائح مهمة وتستفيد منهم.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

روابط قوية قد تجمعك اليوم بالأهل والأحباب وتشاركهم أوقاتا هانئة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. تنصحك الأفلاك بالتقدم ومقاومة حساسيتك الشديدة ولا تدع النقد يشل حركتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تستطيع أن تقوم بواجبك على أكمل وجه تجاه الأهل ومع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الظروف مواتية وتسمح لك بتحقيق التقدم والمكاسب في كل خطوة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يدفعك للاهتمام اليوم بالاستمتاع بوقتك وترغب في الانطلاق والاكتشاف وتكتسب جديدا.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بتحسن الظروف كثيرا وتدير النواحي المادية جيدا وتخطط بحكمة لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك اليوم بأوقات سعادة تجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.