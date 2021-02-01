حظك اليوم الاثنين 1-2-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، ولا تهمه الماديات، "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وقد تحصل اليوم على مساعدات تفيدك في خطواتك القادمة وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك تألقا.. تراجع نفسك وتتصرف بهدوء وتقترب بود ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.