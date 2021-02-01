حظك اليوم الإثنين 1-2-2021: لبرج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يثق مولود برج القوس في من حوله كثيرا، ولا يعرف اليأس، ويستمد قوته من المشكلات التي تعرض لها على مدار حياته، كما يتميز بعاطفة متوقدة متوهجة، إذ يعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحنانا ورقة.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم لمواليد برج القوس، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

يدعمك أناس مخلصون وفي الأفق لقاءات موفقة وتستطيع أن تحقق إنجازا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء واليوم تتحسن أحوالك وعلاقاتك تدريجيا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.