استكمال المقابلات الشخصية لمرشحي مسابقة الموظف المثالي بجامعة حلوان

اختتمت إدارة المشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان المقابلات الشخصية لمرشحي مسابقة الموظف المثالى لجامعة حلوان على مستوى الكليات والإدارات العامة لعام 202، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رفاعي: مسابقة الموظف المثالي تسهم فى تحفيز أعضاء الجهاز الإداري للجامعة

أفاد الدكتور حسام رفاعي أن مسابقة الموظف المثالي تسهم في تحفيز أعضاء الجهاز الإداري وبث روح المنافسة الشريفة على مستوى الكليات والإدارات العامة، ويعمل على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز وزيادة الانتماء للجامعة، مؤكدا أن فعاليات المقابلات الشخصية لمرشحي مسابقة الموظف المثالي تمت مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

لجنة التحكيم نظمت مقابلة لـ31 مرشحا لاختيار 18

وتضمنت مقابلات اليوم الأخير مقابلة مرشحي 18 كلية وإدارة بإجمالي، مرشحين 31 مرشحا ليتم اختيار 18 منهم، من خلال لجنة التحكيم التي تقوم بفحص استمارات الترشح واختيار من تنطبق عليه الشروط والمعايير المعلنة، والتي تكونت من الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيس اللجنة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، والأستاذ حاتم حمدي أمين مساعد الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة، والأستاذة مها عبد الرحيم أمين مساعد الجامعة، والأستاذ محمد وليد الغنيمي مدير عام شئون الأفراد وأعضاء هيئة التدريس.

شروط ومعايير التقدم للمسابقة

تضمنت شروط ومعايير التقدم للمسابقة أن يكون المرشح حاصلا على دورات تدريبية خلال آخر عامين، وألا يكون قد تجاوز رصيد الإجازات خلال العام، وأن يكون آخر تقريرين سنوي بدرجة امتياز، وألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات، كما طٌلب من المرشح تقديم نموذج تطوير مقترح للإدارة التي يعمل بها تتم مناقشته من خلال لجنة التحكيم، وأن يكون قد ساهم في أعمال تطوير خاصة موثقة بأنشطة الإدارة، والالتزام بالانتهاء من الأعمال الموكلة إليه في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة، وسيتم منح الفائزين مكافأة مالية وشهادة تقدير ودرع تذكاري، على أن يوضع أسماء المكرمين في كتيب خاص باسم المسابقة يوزع عليهم.

أقيمت فعاليات المسابقة تحت إشراف اللجنة المنظمة المشكلة من أحمد محمد درويش، أميرة أحمد عفيفي، وسلوى رمضان، وإيمان عبد الحميد، ومنى عبد الرحمن، ونجلاء أحمد محمود، وكريم زكريا، وشيماء عبدالقادر، وأحمد سطوحي.