رئيس جامعة حلوان: لا تعطيل للدراسة بالكليات ونتبع إجراءات الوقاية

نفى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ما تردد من أخبار وشائعات مغلوطة بشأن تعليق الدراسة وإيقافها بكليات الجامعة بداية من الغد، مؤكدًا أن الدراسة منتظمة بجميع الكليات وفقًا للجدول الدراسي الموضوع والمتماشي مع تطبيق نظام التعليم الهجين.

وأوضح «نجم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجرى غدًا وبعد غد عملية تعقيم وتطهير دوري لكلية الهندسة بالمطرية كإجراء احتارزي، ووفقًا للخطة الموضوعة بالتطهير والتعقيم وليس إيقاف أو تعليق، موضحًا أن الدراسة ستنتظم حضوريًا بالكلية بداية من يوم الإثنين المقبل.

رئيس جامعة حلوان: الامتحانات في موعدها ولن يتم إلغاؤها

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن الامتحانات في موعدها ولا إلغاء إو تأجيل أو تعليق أو استبدالها برسائل بحثية، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، منوهًا إلى أنه لن يتمكن إلغاء الامتحانات نهائيًا، حيث أن القرار جماعي من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، غدًا، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعه الدوري، لمناقشة الاستعدادت النهائية لتطبيق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، فضلاً عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها لمواجهة كورونا المستجد «كوفيد 19»، فضلاً عن الآليات التي سيتم تنفيذها لإجراء الامتحانات في موعدها المحدد.

وكشفت مصادر بجامعة القاهرة، أنه لم يصدر أي قرار من الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة حتى الآن، بنمط وأسلوب امتحانات الفصل الدراسي الأول المزمع تنفيذها الشهر المقبل بجميع الكليات، مؤكدًا أن أي قرار بهاذ الشأن سيتم الإعلان عنها فوراً من خلال المنصات والوسائل المعتمدة للجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية كاملة لمواجهة كورونا.