محكمة كفرالشيخ تبدأ التحول الرقمي.. «تجديد حبس المتهمين عبر الفيديو كونفرانس»

بدأت محكمة كفر الشيخ الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة السيد شعت، رئيس المحكمة، أمس الإثنين، في تفعيل خطة التحول الرقمي، وتجديد حبس المتهمين عبر خاصية «الفيديو كونفرانس»، وفق قرار وزير العدل في إطار التحول الرقمي وميكنة الخدمات في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقبل بدء تطبيق تجديد حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضايا المختلفة، أرسل رئيس محكمة كفر الشيخ، خطابا لنقيب المحامين بكفر الشيخ يخطره بذلك، جاء نصه، «نقيب المحامين بكفر الشيخ، تحية طيبة وبعد، نحيط علم سيادتكم العمل بنظام نظر جلسات تجديد حبس المتهمين عن بعد عبر تقنيه الفيديو كونفرانس اعتبار من 1 فبراير، بدائرة قسم أول كفر الشيخ بالقاعة رقم 3 بالدور الثاني بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية».

وشمل الخطاب، مرسل للإحاطة ولاتخاذ اللازم بالتنبيه على المحامين كل فيما يخصه الحضور بالقاعات لذلك.

وكانت وزارة العدل أكدت في خطابات متتالية للنيابات والمحاكم، أنه يمكن نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال «الفيديو كونفرانس»، وجرى تعميمه على بعض المحاكم.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على سلامة المتهمين داخل القاعات المخصصة لهم للعرض داخل المراكز الشرطية المختلفة، حيث بدا المتهمون وهم يرتدون «الكمامات» الطبية وذلك من أجل حمايتهم، فضلاً عن حرص الجميع على اتخاذ الإجراءات.