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حظك اليوم الثلاثاء 2-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 02 فبراير 2021
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بالثقة الهائلة بالنفس، فهم قادرون على دعم من حولهم، حتى يمكنهم النجاح، لذلك فهم قياديون بالفطرة، وتستعرض «الوطن» توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين العملي والرومانسي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تتعامل اليوم بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، فقط لا تستجب لمن يريد أن يزج بك في مشاحنات لا طائل من ورائها وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بالمرونة لتحقق توافقا مع شركاء الحياة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة مي نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

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