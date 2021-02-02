حظك اليوم الثلاثاء 2-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

العائلة والأصدقاء هم أولوية مولود برج الثور، وقد يفعلون أي شيء لمساعدة من يحبون، على الرغم من هذا فإنهم يشعرون بالسعادة بالبقاء بمفردهم، وتقدم «الوطن» لمتابعيها حظك اليوم وتوقعات الأبراج الفلكية لمواليد برج الثور على المستوى العملي والعاطفي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل.. قد تكون هناك فرصة لتحريك مسألة عالقة، فلا تضيعها، وتستطيع أن تنظم أفكارك وأن تعمل بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

يعدك الفلك بأوقات حلوة مع الأحباب، والوقت مناسب للاهتمام بصحتك أو بصحة أحد الأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.