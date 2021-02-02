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حظك اليوم الثلاثاء 2-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الثلاثاء 02 فبراير 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

شخصية مولود برج الجوزاء مرنة في التعامل مع الآخرين، فهم قادرين على التكيف مهما كانت الظروف، فليس لديهم أي مشكلة في تغير خطو العمل أو طرق التعامل للتلائم مع الظروف، وتقدم «الوطن» لمواليد برج الجوزاء توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم على الصعيدين المهني والرومانسي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تعبر اليوم عن أفكار خلاقة وتحفيزية لمن حولك.. تقدّم بلا خوف.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على تحقيق التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

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