حظك اليوم الثلاثاء 2-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

تستطيع امرأة برج العذراء أن تركز على التفاصيل، وتستطيع أن تقوم بترتيبها بشكل يبهر من حولها، فهي تكره الفوضي، لذلك هي مثالية في التواصل مع الآخرين، وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد لقراء «الوطن» توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج العذراء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم تميل نحو التأمل ويساعدك ذلك على تصحيح الأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة ومن المهم أن تبتعد عن الأضواء وأن تعمل في سرية وأن تنتبه لصحتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.