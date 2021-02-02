حظك اليوم الثلاثاء 2-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

الكذب والخيانة من أكثر الصفات التي يكرهها مواليد برج الميزان، فضلا عن كونهم يتصفون بالدبلوماسية الشديدة، وتستعرض «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج لبرج الميزان، بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم تتخفف من الضغوط وتدير شئونك بنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تكسب الإعجاب بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.