حظك اليوم الثلاثاء 2-2-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

رجل برج الحوت يميل إلى الإبداع، والرومانسية، وهو قادر على جذب انتباه الجنس الآخر، بسبب قدرته على الانتباه للأشياء الخفية والتنبؤ وتحليل المواقف بشكل سليم، وتقدم «الوطن» توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج الحوت بحسب عبير فؤاد خبيرة الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بتحسن الظروف كثيرا وتدير النواحي المادية جيدا وتخطط بحكمة لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك اليوم بأوقات سعادة تجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.