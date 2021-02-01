باحث: المنتدى العربي خطوة متقدمة للتعاون الإقليمي في العمل الاستخباري

قال اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن افتتاح المنتدى العربي الاستخباري هو خطوة متقدمة للتعاون بين الدول العربية في العمل الاستخباري، لأن هذه المنطقة تواجه تحديات تؤثر على تقدمها واستقرارها.

وأضاف أنه لا بد من التعاون من أجل مواجهة كل التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي، وما تم اليوم خطوة مهمة وسيكون لها تأثيرات مهمة للغاية في مواجهة الإرهاب، وكافة مهددات الأمن القومي العربي في ليبيا وسوريا واليمن والبحر الأحمر وشرق المتوسط، وهي خطوة مهمة في هذا الوقت الحرج.

مهددات للأمن القومي العربي

وأضاف «إبراهيم» في مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن هناك آليات محددة سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتوحيد الرؤى والأفكار في مواجهة التحديات، مشددا على أن هناك العديد من المهددات التي تهدد الدول العربية، ويجب أن يكون هناك مزيد من تبادل المعلومات بين الدول العربية، والأجهزة المشاركة سوف تستفيد من خبرة المخابرات المصرية، والقدرة الاستخباراتية المصرية، في مواجهة الإرهاب، والمخاطر التي تتعرض لها معظم الدول العربية وليس مصر فقط.

اجتماعات في الفترة المقبلة

وتابع نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاجتماعات لخلق نوع من التعاون المثمر لمكافحة الإرهاب.

وشدد على أننا نعيش في عالم متغير وبسرعة، وكل ما يحدث في العالم من حولنا يؤثر على الأمن القومي العربي وفي المنطقة، ومصر، ويجب أن يكون هناك تفاعل مع هذه الأمور، ويكون هذا المنتدى العربي الاستخباري نواة مهمة في الأمن القومي العربي.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم المنتدى العربي الاستخباري، وألقى كلمة أكد فيها على ضرورة التعاون في مجالات الإرهاب والأمور التي تهدد الدول العربية.