قتل زوجته عارضة الأزياء بلبنان وفر لتركيا.. ووالد الضحية: يعمل في كل شيء حرام

ناشد المواطن اللبناني المفجوع بقتل ابنته سوزان كنجو، إلقاء القبض على زوجها المشتبه فيه بقوة، وتطبيق القانون بحقه، مشيرا إلى أنه ما يزال حرا طليقا يعمل على نشر الأخبار الملفقة.

وقُتلت سوزان خنقا على يد زوجها المدعو إبراهيم، قبل يومين، في منزلهما بمنطقة عين المريسة في العاصمة اللبنانية بيروت.

ودعا والد الضحية، محمد كنجو، عبر تصريح لموقع «سكاي نيوز عربية»، الجهات الأمنية المختصة إلى إلقاء القبض على القاتل الذي ما زال «حرّاً طليقاً يرسل الأخبار الملفقة عن ابنتي وإعدامه على الفور».

وقال كنجو، ابن بلدة السنديانة في قضاء عكار شمالي لبنان: «كيف لهذا المجرم أن يسرح ويمرح أمام ناظري الدولة اللبنانية؟ أين القضاء المختص وأين قوى الأمن من كل ذلك».

وأضاف والد الضحية المكلوم «تواصلت صباحا مع عقيد في قوى الأمن الداخلي وطالبته بإلقاء القبض على هذا المجرم».

وكان الأب يتلقى التعازي، أثناء حديثه مع موقع «سكاي نيوز»، فأٔشار إلى أن هذا الزواج عمره أشهر ولا يتعدى السنة. وقال «كانت ابنتي تعمل في مجال عرض الأزياء وذات سمعة شريفة. وذات يوم أقيمت حفلة تكريم لها وتعرف عليها في هذه المناسبة وهو في الأساس ابن مدينة طرابلس، إلا أنه يسكن في بيروت وطلب يدها على أنه مهندس، لكني لم أكن متأكدا من ذلك، وتم الزواج بسرعة بسبب جائحة كورونا دون حفل زفاف وذهبت معه إلى منزلها الزوجي في بيروت».

وأضاف «المغدورة واحدة من بين أبنائي الستة، ولم أكن أعلم بحدوث مشاكل بينها وبينه إلا قبل يومين عندما سمعت شيئا من هذا القبيل، وعلمت بأنها عملت على محاصرته بالقانون وكلفت محامياً في "قضية التعنيف».

وعندما سُئل الأب حول نوعية الأعمال التي كان يقوم بها الصهر المتهم بالقتل، أجاب كان «يعمل في كل شيء حرمه الله» كما استنكر بشدة الكلام الذي بثته قناة تلفزيونية، ليل السبت، من خلال رسالة صوتية أرسلها الزوج القاتل يتهم بها زوجته بالخيانة.

من جهة أخرى، أوضح محامي الضحية أشرف الموسوي، في تصريح لموقع «سكاي نيوز عربية»، أنه تم التعرف على مكان القاتل، حيث غادر لبنان إلى الخارج.

وأضاف الموسوي أن «مصادر أمنية مواكبة للتحقيق جزمت أن المجرم زوج المغدورة غادر لبنان في الثامنة والنصف من صباح السبت الواقع في 30 يناير فبراير 2021 عبر مطار رفيق الحريري الدولي متجها إلى إسطنبول».

وتابع، «عند وصوله إلى إسطنبول - وبحسب المصادر الأمنية عينها - قرابة الظهر اتصل بصديق له وطلب منه إبلاغ القوى الأمنية بحصول الجريمة».

وأشار المحامي إلى والد الضحية «حاول الاتصال بها وتم هذا الاتصال قرابة منتصف الليل أي فجر السبت فطمأنته بأنها سعيدة وكانت تدخن الأرجيلة (الشيشة)».

وتوقع الموسوي أن تكون الجريمة قد حصلت بين الساعة 12 ليلا من فجر السبت وبين الخامسة، أي قبل وصوله إلى المطار ليستقل الطائرة.

ويرى الموسوي، أن هذه الجريمة كان مخططا لها، لكون المجرم كان قد اقتنى تذكرة سفر بمسار «إسطنبول - بيروت – إسطنبول».

وبحسب المحامي، فقد قدم المشتبه فيه إلى لبنان في 22 من يناير، ونفذ جريمته بعد استدراج الضحية قبل مغادرته، بينما كان الحجز مؤكدا.

وأضاف، «بالتالي، ما جرى يندرج ضمن الجرائم المبيتة لاستدراج المغدورة وقتلها، حيث نفذ عمله الجرمي وأقدم على فعله عن سابق إصرار وترصد وغادر الأراضي اللبنانية بدم بارد، بحسب المصدر.وحول التسجيل الصوتي الذي أذيع على قناة تلفزيونية، أشار الموسوي إلى أن المجرم أرسله من تركيا».

وترى المحامية، ليلى عواضة، عن جمعية «كفى» المتخصصة في قضايا العنف ضد النساء أن هذه الجريمة تندرج ضمن سلسلة جرائم العنف الأسري، التي لم تتوقف لأسباب عديدة، أبرزها النظر إلى الجريمة على أنها جريمة فردية، في حين أنها ضمن سلسلة جرائم تصيب المجتمع اللبناني.

وأشارت عواضة، إلى أن هذه الجرائم لن تتوقف طالما أن أسبابها لم تعالج والمنظومة الذكورية التي تكرس السلطة المطلقة للرجل داخل الأسرة وتوضع المرأة في موضع التبعية سواء مع زوجها أو مع أخيها أو والدها.

ولفتت عواضة، إلى أن «هذا التكريس لهذه السلطة لم يحجم ولم يحاسب»، منوهة بمواد مهمة في قانون العنف الأسري الذي أُقر في لبنان في عام 2014 وتم تعديله في عام 2020 الا أنه ما زال ولغاية اليوم محط انتقاد من بعض الطوائف والنواب كما أن هناك العديد من القضاة من الإناث قبل الذكور لم يطبقنه.

ودعت عواضة، إلى تطبيق هذا القانون بحزم وإلى استجابة القضاة قبل غيرهم معه، حيث إنه يتضمن مواد فعالة يجب الإسراع بتطبيقها، إضافة إلى الإسراع بالمحاكمات.

وأشار إلى وجود رجال ارتكبوا جرمهم قبل سنوات، واليوم تزوجوا ويقودون سيارات ضحاياهم وكأن شيئا لم يكن بسبب التباطؤ في المحاكمات وختمت أن قضية أية امرأة تعتبر قضية كل النساء في لبنان.