إصابة مدير الأمن العام اللبناني بكورونا

أفادت محطة تلفزيونية لبنانية بأن المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم، عاد إلى بيروت قادما من الولايات المتحدة اليوم الجمعة بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، التي يرأسها إبراهيم، إصابته يوم الإثنين الماضي، ما أرجأ عودته بعد إجراء محادثات في واشنطن واضطره لإلغاء اجتماعات مقررة في باريس، لكنها أكدت أنه في "صحة جيدة".

وقالت قناة "LBCI" اللبنانية إن "اللواء إبراهيم سيستأنف أعماله بعد استكمال فترة الحجر الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا"، ولم تذكر المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الحجر الصحي الذي يخضع له.

وكان اللواء إبراهيم اجتمع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لمناقشة مسألة مواطنين أمريكيين محتجزين في سوريا، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

أعلن ​وزير الصحة​ اللبناني، ​حمد حسن​، أنّ لبنان حجز عبر منصة كوفاكس "التجمع العالمي للقاحات ​كورونا​"، حصة​ من لقاحات ضد فيروس كورونا والتي ستتوفر للبنانيين بالحد الأقصى في شهر ديسمبر المقبل أي قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف حسن خلال مؤتمره الصحفي الذي نقلته وكالة "النشرة" اللبنانية: "احتمال كبير بالحصول على اللقاحات في شهر نوفمبر، والدفعة الأولى من اللقاحات ستتوفر في المرحلة الأولى لـ20% من اللبنانيين، على أن يتواصل تدفق اللقاحات في الأشهر القادمة لجميع المواطنين اللبنانيين، بينما تتكفل المنظمات الدولية المختصة باللاجئين​ تأمين اللقاح بالتنسيق مع ​وزارة الصحة​ للسوريين و​الفلسطينيين​ المقيمين في لبنان"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

ولفت حسن إلى أنّ خطة ​الإقفال الجزئي​ لم تنجح، والمطلوب توسيع الرقعة لتشمل المدن الكبرى، اذ إنّ العدد الأكبر من الإصابات حاليا يحصل فيها وبالأخص في ​بيروت​، فلا يصح إقفال إحدى ​ضواحي بيروت​ بينما القاطن في هذه الضواحي ينتقل يوميا للعمل في العاصمة، فماذا نكون قد فعلنا؟.

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، في وقت سابق من الشهر الحالي، فرض تدابير عزل على 169 قرية وبلدة، بينها العشرات التي كانت أقفلت تماما لثمانية أيام، لمواجهة تفشي وباء "كوفيد- 19"، مع تسجيل معدلات قياسية خلال الأسابيع الماضية.