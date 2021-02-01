مستشار وزيرة الصحة: سيتم مراجعة بروتوكول علاج كورونا لإحداث تغيرات فيه

قالت الدكتور نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث الإكلينيكة، إن وزراة الصحة ترصد بيانات المصابين وأعداد الإصابات وتحورات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبعد رصد التحورات وجب أن يتم مراجعة بروتوكول علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من أجل إضافة بعض الأدوية.

الإعلان عن تغيرات في بروتوكول علاج كورونا قريبًا وفقًا للتحوارات الجديدة للفيروس

وأضافت «عاصم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه سيتم الإعلان عن التغيرات في بروتوكول العلاج الخاص بكورونا بشكل محدد الفترة المقبلة.

تنسيق بين لجان وزارة الصحة للسيطرة على كورونا

وتابعت: «بدأت اللجان العلمية في التخصصات المختلفة تعمل معًا ليتم التنسيق بين لجنة كورونا ولجنة الأمراض المزمنة ويوجد تأثير لكورونا على أصحاب الأمراض المزمنة في العالم كله وليس في مصر فقط، وتدرس وزارة الصحة هذا الأمر وتمتلك مصر حاليا بيانات دقيقة عن حالة المواطنين الصحية من خلال حملة 100 مليون صحة».

تحليل لبيانات المواطنين بشكل عام

واستطردت: «تحلل وزارة الصحة البيانات الخاصة بالمصابين والمواطنين بشكل عام من أجل تنبيه الأطباء أنهم أثناء علاجهم بكورونا يجب مرعاة الحالة الصحية لمرضى السكر والضغط والمناعة».

قصة ظهور كورونا

وكان ظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان الصينية عاصمة مقاطعة ووهان من سوق اللحوم الحية وأصبح وباء عالمي في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في أعداد الإصابات والوفيات، وتتنافس حاليا الشركات الصينية والأمريكية والبريطانية والروسية لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا.