استشاري أمراض قلب: مصر وعدت وأوفت في بطولة كأس العالم للأندية

قال الدكتور أحمد أشرف عيسى، استشاري أمراض القلب، والطب الرياضي، وعضو اللجنة الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، إن بطولة كرة اليد أقيمت في ظروف استثنائية، والدولة المصرية وعدت فأوفت، خاصة أن العالم يعيش ظروفا استثنائية، وهناك بطولات ألغيت في العالم، والفكرة لم تكن فقط في عزل الأطقم الرياضية والفرق المصاحبة، ولكن أيضا عمل ممرات آمنة للمرور، وبالتالي تم عزل الفنادق واللاعبين، وتخصيص حافلات معقمة، وبالتالي فإن البطولة كانت مختلفة في تصميمها وتنفيذها، وتم مراعاة كافة التفاصيل.

تطبيق للتواصل بين الجميع

وتابع «عيسى» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أنه تم إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول، للتواصل بين اللجان والأشخاص الموجودين بين داخل وخارج الفقاعة الطبية التي أنشأت.

ولفت عضو اللجنة الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، إلى أن هذه البطولة جرأت العديد من دول العالم لإقامة بطولات أخرى، وهي تُدرس، ووزارة الصحة المصرية نفذت عملا أكثر من رائع، بالتعاون مع كافة المؤسسات في الدولة.

أمراض تنتشر بين الرياضيين

وتحدث استشاري أمراض القلب، عما يسمى بـ«القلب الرياضي»، لافتا إلى أن فرع طب القلب الرياضي أصبح مهما جدا في الفترة الأخيرة، وهو الذي يمكن أن يحدد مدى قدرات اللاعب وتحمله، وتهتم بتفاصيل أكثر من صحة القلب لدى الناس العاديين، موضحا أن الرياضيين قبل 35 عاما تنتشر بينهم العديد من الأمراض، مثل العيوب الخلقية، أو عدم انتظام ضربات القلب، وبعد سن الـ35 وجدوا أنهم يعانون من مشاكل في شرايين القلب.

وشدد على أن القلب الرياضي يوجد به تضخم حميد مرغوب فيه لأنه يمكنه أن يضخ الدم بقوة، ولكن إذا زاد عن الحد يصبح مرضيا، ويمنع الرياضي من ممارسة الرياضة.