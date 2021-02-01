طبيب: الرياضيون يتعافون من كورونا خلال 15 يوما

قال الدكتور أحمد أشرف عيسى، استشاري أمراض القلب، والطب الرياضي، وعضو اللجنة الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، إن هناك ثلاثة مراحل للإصابة بكورونا، أولها الإحساس بالصداع وتكسير الجسم، والمرحلة الثانية تشتد فيها الأعراض، وهذا يعني أن كمية الفيروس التي دخلت الجسم مرتفعة، ويحدث سخونة واشتداد في الأعراض، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة ضيق التنفس، موضحا أنه لو تم السيطرة على المرحلة الثانية فإن الأمور تكون جيدة والحالة مستقرة، وإذا وصلت للمرحلة الثالثة تكون الأمور دخلت في منحنى صعب.

التعافي بين الرياضيين والناس العاديين

وتابع «عيسى» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أن التعافي للرياضي يختلف عن التعافي بالنسبة للشخص الرياضي، ومنظمة الصحة العالمية قالت إن الشخص يتعافى خلال 10 أيام، أما الرياضي فإن المنظمة مدت الفترة إلى 15 يوما.

تحذيرات من الهرمونات والمكملات الغذائية

ونصح عضو اللجنة الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، شباب الرياضيين بإجراء فحص القلب الرياضي لمرة في العام، والناس الذين يحصلون على مكملات غذائية وهرمونات، فإن أي مكمل غذائي يجب أن يؤخذ من خلال طبيب تغذية، أما الهرمونات فهي ممنوعة تماما لأنها تؤدي إلى تصلب الشرايين.

نصيحة للرياضيين

وشدد على أن أي شخص يمارس الرياضة يجب ألا يبدأ في الرياضة مباشرة، ويجب أن يسخن أولا قبل البدء في الرياضة.