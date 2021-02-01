أحد أهالي قرية القرين يروي تفاصيل تعرض سيدات القرية للنصب من قبل دجالة

قال محمد أبوعبده، أحد أهالي قرية القرين، إن موضوع النصب على أهالي القرية من قبل سيدة، بحجة إستخراج الآثار من الأرض، مثير للجدل، وغريب لأن هذه السيدة دخلت البلد بحجة قراءة البخت والودع، وكانت تدخل البيوت بأي حجة وأي وضع، وتسأل أهالي المنزل عن أحوالهم، والناس يستجيبون لها بطريقة غريبة كأنهم «منومين تنويم مغناطيسي».

وأضاف «أبوعبده»، في مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أن هذه السيدة كانت تعرف أسرار هذه البيوت، وكيف يعيشون، وتسأل عما يضايقهم أو يحزنهم، مثل عدم الإنجاب أو الأحوال الاقتصادية، وكانت تشدد على سيدات المنازل لكي لا يتحدثن مع رجالهن.

زيارات مستمرة لثلاثة أيام

وتابع أحد أهالي قرية القرين، أنهم لا يعرفون عنها أي شيء سوى رقم هاتفها، وظلت تتردد على الناس لمدة ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث حصلت من السيدات على الذهب، والمال، وأغلقت هاتفها، واختفت، وحتى بعد أن أبلغوا عنها لم يصلوا إلى أي شيء.

الجدير بالذكر، أن عددا من أهالي قرية القرين في محافظة كفر الشيخ، تعرضوا في الفترة الماضية إلى النصب من قبل سيدة، ادعت قدرتها على قراءة الطالع، واستخراج الآثار من باطن الأرض، واستطاعت أن تستولي على أموالهم وذهب السيدات، ثم اختفت.

كيف خدعت أهالي القرية

وبعد ساعات من ذهاب السيدة، ظلت الآمال بهذه القرية متعلقة بعودتها لتغير لهم حياتهم، دون أن يعلموا أنهم تعرضوا لأكبر واقعة نصب ربما في تاريخ القرية، وذلك بعد أن اتصل عليها بعض الأهالي لتأتيه رسالة «الهاتف الذي تحاول الاتصال به مغلق».

وكشف أحد أهالي القرية، أن هذه السيدة التي نصبت على أهالي القرية، وخاصة السيدات، استطاعت الاستيلاء على مشغولات ذهبية بحوالي 50 ألف جنيه، واستولت على أموال قيمتها 10 آلاف جنيه، وتحججت بأنها سوف تذهب لصلاة العصر، ثم تعود، ولكنها خدعتهم ولم تعد.