أول فيديو من حريق مصنع البلاستيك بأكتوبر

تداول عدد من مستخدمي «فيسبوك»، مقطع فيديو يُظهر اندلاع حريق هائل في مصنع لإنتاج تانكات البلاسيتك في أكتوبر، حيث يقع المصنع على مساحة 4 آلاف متر.

وتلقت الحماية المدنية بلاغا بالحريق، ودفعت بـ12 عربة إطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه، وانتقلت الخدمات الأمنية إلى مكان الحادث، وتحدث عدد من المواطنين في الفيديو، معربين عن تخوفهم الشديد: «يارب استرها يارب، يارب أجرنا من نار جهنم، الغلاية هتتفجر».

جاء ذلك بالتزامن مع استمرار اندلاع النيران في عقار حي الهرم الملاصق للطريق الدائري، لليوم الثالث على التوالي.