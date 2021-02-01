رئيس التحرير

محمود مسلم

أول فيديو من حريق مصنع البلاستيك بأكتوبر

كتب:

محمود البدوي
08:48 م | الإثنين 01 فبراير 2021
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

تداول عدد من مستخدمي «فيسبوك»، مقطع فيديو يُظهر اندلاع حريق هائل في مصنع لإنتاج تانكات البلاسيتك في أكتوبر، حيث يقع المصنع على مساحة 4 آلاف متر.

وتلقت الحماية المدنية بلاغا بالحريق، ودفعت بـ12 عربة إطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه، وانتقلت الخدمات الأمنية إلى مكان الحادث، وتحدث عدد من المواطنين في الفيديو، معربين عن تخوفهم الشديد: «يارب استرها يارب، يارب أجرنا من نار جهنم، الغلاية هتتفجر».

جاء ذلك بالتزامن مع استمرار اندلاع النيران في عقار حي الهرم الملاصق للطريق الدائري، لليوم الثالث على التوالي.

اقرأ المزيد:

القوى العاملة: دربنا 770 شابا على التفصيل والسباكة منذ أكتوبر الماضي

فيديو.. لحظة سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر ومصرع قائدها

عاجل.. مصرع شاب سقط بسيارته من أعلى كوبري أكتوبر

الأحد المقبل.. بدء تسليم 576 وحدة سكنية بسكن مصر" في حدائق أكتوبر

نص أقوال ممثلة حدائق أكتوبر المعتدى عليها: «3 أشخاص قطعوا هدومي»

اليوم.. بدء تسليم 408 وحدات بـ«سكن مصر» في 6 أكتوبر الجديدة