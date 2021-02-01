نص أقوال ممثلة حدائق أكتوبر المعتدى عليها: «3 أشخاص قطعوا هدومي»

استمعت نيابة أكتوبر، لأقوال الممثلة «عبير. ا»، التي تعرضت للسرقة بالإكراه وهتك العرض، ومحاولة الاغتصاب على يد سمسار وشقيقه وزوج أختهما، داخل كمبوند بمنطقة حدائق أكتوبر.

وقالت المجني عليها، إنه فوجئت بـ3 أشخاص يطرقون الباب عليها، ويخبرونها أنهم من شركة الغاز، فتوجهت إلى باب الشقة وقامت بفتحه، وعقب دخولهم قام أحدهم بكتم أنفاسها، ورفع الآخر سلاحًا أبيضًا وهددها بالقتل.

الضحية: قطعوا هدومي وحاولوا يغتصبوني

وأضافت الممثلة الضحية، «بعد كده فضلوا يلفوا في الشقة، ودخلوا أوضة النوم وأخدوا 65 ألف جنيه كانوا معايا في الدولاب.. وبعدين حد فيهم مسك حبل وحاول يربطني، وأثناء ذلك قاموا بتقطيع ملابسي.. ولقيت واحد فيهم اتهجم عليا حاول يتغصبني ومسك أجزاء من جسمي.. وفضلت أصرخ سابوني وجريوا».

المتهمة تتعرف على المتهم بهتك عرضها

وعقب الانتهاء من سماع أقوال الضحية، أجرت النيابة العامة مواجهة بينها وبين المتهمين الثلاثة، وتم عرضهم عليها، وتعرفت عليهم أثناء التحقيق، وانهارت وأشارت إلى المتهم الذي قطع ملابسها وحاول مواقعتها كُرهًا.

بداية الواقعة

وتلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغًا من الممثلة «عبير . أ»، باقتحام 3 أشخاص لشقتها وسرقتها وهتك عرضها، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة، وأجرت القوات معاينة وتحفظت على الكاميرات.

وتمكنت قوة من المباحث، تحت قيادة العميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع اكتوبر، والعقيد محمد ربيع مفتش المباحث، والمقدم طارق مدحت رئيس مباحث حدائق أكتوبر، من ضبط المتهمين واعترفوا بتفاصيل الواقعة، وتمكنت القوات من اعادة المسروقات.