فيديو.. لحظة سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر ومصرع قائدها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر، فى منطقة مدينة نصر، حيث تهشمت السيارة، نتيجة السقوط من علو، وتجمع عدد من المارة أسفل الكوبري، في محاولة لانقاذ قائد السيارة، الذي تبين وفاته.

وأكد مصدر أمني، أن الإدارة العامة للمرور، دفعت بونش لرفع السيارة، بعد إخراج قائدها منها متوفيا، حيث وصلت الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلته للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.