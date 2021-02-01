رئيس مركز الفكر: الجريمة المنظمة أصبحت مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ملف مكافحة الإرهاب سيكون في مقدمة الملفات التي سيتناولها المنتدى العربي الاستخباري، إذ أصبح أكثر شمولا من مجرد مكافحة التنظيمات الإرهابية، بل يشتمل على مكافحة جرائم غسيل الأموال ونقلها وإمدادها بالتنظيمات الإرهابية، وسيكافح الجريمة المنظمة التي شهدت تطورا كبيرا جدا وهائلا على مستوى العالم، مشددًا على أن العمل الاستخباراتي المشترك سيحقق مكاسب كثيرة جدًا للدول منفردة ومجتمعة.

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن الجريمة المنظمة أصبحت مرتبطة بالأنشطة الإرهابية والتنظيمات الإرهابية، وبالتالي فإن العالم أصبح يواجه عصابات الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات وغيرها والإتجار في البشر وتنفيذ عمليات هجرة غير شرعية ونقل ميليشيات ومرتزقة من دولة إلى أخرى.

وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «جهاز المخابرات العامة المصرية يجمع معلومات ويبذل جهدا فائقا لكي يلاحق هذه الأنشطة على المستوى الدولي في كل مناطق العالم، وإذا عملت أجهزة الاستخبارات مع بعضها البعض فإنها ستحقق تقدما كبيرًا وضخ ساخن على مدار الساعة للمعلومات تحت مظلة المنتدى العربي الاستخباري».

وأردف، أن المنتدى الاستخباري العربي لن يكون عملًا نمطيًا، لكنه سيكون منخرطًأ في مكافحة أي تهديد اقتصادي وحماية الاستثمارات الخاصة بالدولة والوقوف على كل المعلومات ذات الأهمية للدولة، إن كانت على مستوى الشركات الكبرى وحركة الأسواق وحركة البورصة والتقنيات الحديثة والإرهاب السيبراني.